Les Rolling Stones dévoilent un nouveau titre avec beaucoup d’humour

Le dernier album de chansons originales des Rolling Stones s’intitulait "A Bigger Bang" et sortait il y a 18 ans, le 6 septembre 2005. Cet anniversaire sera donc à célébrer dans deux semaines. L’album le plus récent, "Blue & Lonesome", sorti en 2016, n’était composé que de reprises de blues.

Bien que les Stones aient sorti un certain nombre de chansons inédites et de bonus avec leurs rééditions d’archives, il n’y a eu que trois nouvelles chansons depuis "A Bigger Bang". Il s’agit de "Doom and Gloom" et "One More Shot" en 2012 pour la compilation "GRRR !", toutes deux enregistrées en août 2012, et de "Living In A Ghost Town" en 2020, enregistrée en 2019 et terminée en 2020.