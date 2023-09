Les Rolling Stones dévoilent leur single avec Lady Gaga et Stevie Wonder !

L’apparition de Lady Gaga sur l’album s’est faite simplement parce qu’elle enregistrait dans le même studio à New York et qu’elle a demandé si elle pouvait passer.

"Elle est entrée, devant moi, et s’est mise en boule devant moi, sur le sol", se souvient Jagger. "Quelqu’un lui a donné un micro et elle s’est mise à chanter des oohs et des ahs. "

"Elle était assise par terre, en train de creuser et de chanter ", raconte Ron Wood, "Et Mick a dit : "Eh bien, entre. Lève-toi. Faisons-en quelque chose. Faisons-le correctement"".

Par ailleurs, Mick Jagger a laissé entendre qu’il souhaitait que le catalogue des Rolling Stones soit reversé à des œuvres caritatives plutôt que de le laisser à ses enfants "qui n’en ont pas besoin".

"Les enfants n’ont pas besoin de 500 millions de dollars pour bien vivre. Allez", a-t-il déclaré.

"On peut peut-être faire du bien dans le monde", a-t-il ajouté après avoir révélé les projets potentiels pour la musique.

Jagger a également évoqué la possibilité que les Rolling Stones fassent un jour une tournée posthume en hologramme.

Il a déclaré : "Vous pouvez avoir un business posthume maintenant, n’est-ce pas ? On peut faire une tournée posthume. La technologie a vraiment évolué depuis le concert d’ABBA, auquel j’étais censé assister, mais que j’ai manqué."

Les Rolling Stones sont en plein cœur de l’actualité avec la sortie de l’album Hackney Diamonds qui arrivera le 20 octobre.

Keith Richards vient aussi de déclarer que son nouveau mode de vie sain était pour lui "une expérience unique".

Il a expliqué qu’il "essayait d’apprécier le fait d’être irréprochable", maintenant qu’il a renoncé aux drogues et aux cigarettes.

"J’aime toujours boire un verre de temps en temps – parce que je ne vais pas aller au paradis de sitôt – mais à part ça, j’essaie d’apprécier le fait d’être clean. C’est une expérience unique pour moi".

Un peu plus tôt, il a expliqué qu’il n’était pas fan de rap parce qu’il n’aimait pas "les gens qui lui crient dessus".

"Je ne veux pas commencer à me plaindre de la musique pop", a-t-il déclaré. "Elle a toujours été nulle. Je veux dire que c’est le but recherché. Ils la rendent aussi bon marché et facile que possible, ce qui fait qu’elle sonne toujours de la même manière ; il y a très peu de sentiment dans cette musique". Au sujet du rap, il ajoute : "Je n’aime pas trop entendre les gens me crier dessus et me dire que c’est de la musique, c’est-à-dire du rap. J’en ai assez sans sortir de chez moi".