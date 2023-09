Les Rolling Stones dévoilent les détails de leur nouvel album "Hackney Diamonds"

Le direct démarrera à 15h30, heure belge. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Classic 21 pour vivre ce moment comme vous y étiez.

"Hackney est peut-être au cœur de Hackney Diamonds, mais c’est un moment véritablement mondial que nous voulons partager avec les fans du monde entier via YouTube", ont déclaré les Rolling Stones dans un communiqué à propos de l’événement.

Le dernier album des Stones était un album de reprises de blues, Blue & Lonesome (2016). Et bien que les Stones aient sorti un certain nombre de chansons inédites et de bonus avec leurs rééditions d’archives, il n’y a eu que trois nouvelles chansons depuis A Bigger Bang. Il s’agit de "Doom and Gloom" et "One More Shot" en 2012 pour la compilation "GRRR !", toutes deux enregistrées en août 2012, et de "Living In A Ghost Town" en 2020, enregistrée en 2019 et terminée en 2020.