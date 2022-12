Les Rolling Stones arrivent avec "GRRR Live !"

Les Rolling Stones ont annoncé la sortie d'un nouvel album live et du DVD qui l'accompagne, intitulé "GRRR Live ! "

Le concert, qui a eu lieu en décembre 2012 au Prudential Center de Newark, dans le New Jersey, a été diffusé à l'origine dans le cadre de l'événement The Rolling Stones : One More Shot. Il a maintenant été remixé et réédité dans cette nouvelle version, qui sortira sous la forme d'un vinyle triple-album et d'un CD double-album. GRRR Live! sortira également en DVD et Blu-Ray.

Le show faisait partie de la tournée mondiale "50 and Counting" des Rolling Stones, qui a vu défiler de nombreux invités. Lady Gaga a rejoint le groupe sur scène pour un duo avec Mick Jagger sur "Gimme Shelter", tandis que John Mayer et Gary Clark Jr. ont participé à "Going Down".

Les deux membres des Black Keys ont assuré la reprise de "Who Do You Love" de Bo Diddley, tandis que Bruce Springsteen, natif du New Jersey, a préféré "Tumbling Dice", le morceau phare de Exile On Main Street. Le groupe a également accueilli son ancien guitariste Mick Taylor sur scène pour une interprétation de "Midnight Rambler".