Les Rolling Stones annoncent un concert virtuel avec Lady Gaga, Bruce Springsteen, les Black Keys, etc.

Pendant la performance, les fans pourront "s’immerger" dans le concert en partageant des selfies d’eux en train de profiter du moment qui seront ensuite vus dans le monde entier.

Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, "GRRR Live !" est décrit comme "le film de concert par définition, enregistré lors de l’un des shows les plus mémorables de l’histoire du groupe". Ce deuxième album d’archives live du groupe, attendu pour février 2023, succède à El Mocambo 1977, arrivé en mai dernier. C’était alors la première sortie officielle du show secret des Stones au club El Mocambo de Toronto.

La tracklist :

CD1

Get Off Of My Cloud

The Last Time

It’s Only Rock ‘n’Roll (But I Like It)

Paint It Black

Gimme Shelter (with Lady Gaga)

Wild Horses

Going own (with John Mayer and Gary Clark Jr)

Dead Flowers

Who Do You Love ? (with The Black Keys)|

Doom And Gloom

One More Shot

Miss You

Honky Tonk Women

Band Introductions

CD2

Before They Make Me Run

Happy

Midnight Rambler (with Mick Taylor)

Start Me Up

Tumbling Dice (with Bruce Springsteen)

Brown Sugar

Sympathy For the Devil

You Can’t Always Get What You Want

Jumpin’Jack Flash

(I Can’t Get No) Satisfaction