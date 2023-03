Les Rolling Stones accusés de plagiat pour "Living in a Ghost Town"

La plainte est déposée à l’encontre de "Michael Phillip Jagger, Keith Richards, Universal Music Group, Inc., BMG Rights Management, LLC et Promopub B.V.Garcia". Le plaignant ajoute qu’il a fait parvenir à Mick Jagger, un CD démo de ses chansons et que le chanteur des Stones a bien reçu son disque.

Il déclare aussi que " " Living In A Ghost Town " emprunte des mélodies vocales, des arrangements de cordes, des patterns de batterie, des parties d’harmonica, des lignes de basse électriques, des tempos, et d’autres signatures-clés " à son morceau " So Sorry " et " des harmonies, des cordes et la mélodie " de son autre chanson " Seed of God ".

" Living In A Ghost Town " a été finalisé pendant le confinement à Londres et Los Angeles, devenant la première composition originale des Rolling Stones en huit ans.

Il n’y a pas encore eu de réaction des Stones suite à ces accusations.

D’autre part, on attend des nouvelles d’une éventuelle collaboration " Beatles/Rolling Stones ". Ces derniers ont invité Paul McCartney et Ringo Starr à collaborer avec eux. Les deux membres des Beatles ont travaillé à un album des Stones qui n’a pas encore été annoncé, et qui serait produit par Andrew Watt. Paul McCartney y assurerait la basse et les sessions auraient eu lieu à Los Angeles ces dernières semaines.