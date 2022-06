Les rois de La Jungle

Plantée en terres montoises en juin 2013, les semences de La Jungle ont poussé au plus près d’une passion pour les tournées intensives et les prestations à haute valeur ajoutée. "On s’est rencontré au sein d’un collectif local appelé Déwane", retrace le guitariste Mathieu Flasse, alias Jim, blond vénitien et débiteur de riffs assassins. "L’idée était d’organiser des concerts à Mons dans des cafés, des clubs et autres endroits insolites. À côté de ça, nous avons décidé de monter un groupe. Au début, nous avons cherché d’autres personnes dans la région, mais les musiciens motivés ne couraient pas les rues. Pour simplifier la donne, sans traîner des wagons qui n’avancent pas, nous avons décidé de jouer les locomotives et de foncer en duo." Dans le genre rapide et efficace, la formule – élaborée entre la batterie épileptique de Roxie (Rémy Venant à l’état civil) et la guitare de Jim – multiplie les plaisirs à la cadence d’un sprinteur dispensé de contrôle anti-dopage. D’une transe noise-rock à un trip krautrock fantasmé sur le dancefloor, le duo enchaîne les concerts et empile les disques à un rythme soutenu. Moins de douze mois après son dernier essai, La Jungle sort déjà du bois avec un cinquième album dans les bras.