Les rockstars refusent de se produire au Qatar et une polémique plane sur les Grammy Awards

On parle rock et football cette semaine dans le résumé hebdomadaire de notre Journal du Rock, mais aussi des Grammy Awards, de documentaires et de chants de Noël !

Robert Smith a confirmé que son groupe The Cure ne se produira pas dans le cadre de la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde FIFA 2022 au Qatar. D’autres artistes comme Dua Lipa et Rod Stewart ont aussi décliné l’invitation à se produire aux mêmes festivités. Ce dernier a refusé une offre d’un million de Livres Sterling il y a 15 mois, estimant que "ce n’était pas la chose à faire".

Les nommés pour la prochaine édition des Grammy Awards ont été dévoilés ! Si certains s’interrogent sur la place de Machine Gun Kelly dans la catégorie rock, ou de Muse et Turnstile en metal, c’est avant tout Ozzy Osbourne qui rafle tout avec quatre nominations en lien avec son dernier album " Patient Number 9 ".

Bruce Springsteen fait l’actualité avec la sortie de son nouvel album composé de 15 reprises de classiques de la soul. Il doutait tellement de ce projet qu’il avait d’abord jeté un album entier avant de signer ce Only The Strong Survive. Il peut être pleinement rassuré, l’accueil est très bon. A tel point que Jimmy Fallon l’a invité trois soirs de suite pour y jouer quelques extraits de celui-ci.

Plusieurs documentaires se sont dévoilés cette semaine.

Le premier, Harvest Time, concerne Neil Young et les 50 ans de sortie de l’incontournable album Harvest.

Le deuxième nous emmène au cœur des célébrissimes Studios Abbey Road, réalisé par la fille de Paul McCartney, Mary, et qui s’intitule If These Walls Could Sing.

Et puis, à l’approche de la fin de l’année, c’est le groupe The Offspring qui est premier de file pour les reprises de chants traditionnels de Noël. Ils ont dévoilé "Bells Will Be Ringing (Please Come Home For Christmas)".