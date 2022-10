Les rockeurs inspirés par leurs instruments : The Lemon Pipers, T.Rex, Queen et Todd Rundgren

L’amour de nos rockeurs pour leurs instruments, certains leur donnent un petit nom, d’autres en ont fait des chansons et tous ont claqué un pognon dingue là-dedans, ça c’est sûr !

Nous commençons par les winners dans la catégorie ''j’utilise des instruments dans le nom de mes morceaux'' puisqu’ils nous font un doublé. En 1967, en pleine époque du rock psychédélique, le groupe américain The Lemon Pipers (littéralement les joueurs de cornemuses au citron) sort ce ''Green Tambourine'' (tambourin vert) grand succès à sa sortie. Dans la série des percussions, il y a aussi le Gong évoqué dans ''Get It On (Bang a Gong)’’ du groupe britannique T.Rex ''Get It On (Bang a Gong)’’. Le Gong, instrument percussif en métal originaire d’Asie, dans le rock, il est utilisé par plusieurs batteurs célèbres… John Bonham de Led Zeppelin, le batteur de Tool, de Mastodon ou encore Roger Taylor pour refermer ''Bohemian Rhapsody''. Frapper sur la batterie toute la journée, c’est le programme du musicien américain Todd Rundgren sur ''Bang The Drum All Day''.