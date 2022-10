Les rockeurs chantent leurs instruments : Donovan, Jimmy Page/Robert Plant et Arcade Fire

Plonger plus profond dans les méandres des instruments inusités. Vous êtes prêts ? Connaissez-vous la vielle à roue ? L’hurdy-gurdy en anglais ? Un instrument à cordes qui nous vient du Moyen-Age aux cordes frottées par une roue en bois, une main sur une manivelle et l’autre main sur un clavier. L’instrument est aujourd’hui régulièrement utilisé dans le metal, dans ce qu’on appelle le pagan metal.

En 1968, le chanteur et musicien écossais Donovan rend hommage à cet instrument avec ''Hurdy Gurdy Man'' d’un voyage initiatique en Inde en compagnie des Beatles. John Paul Jones à la basse, avant que ce dernier ne rejoigne officiellement Led Zeppelin. Jimmy Page et Robert Plant sur leur album en duo de 1994, on peut y entendre le musicien Nigel Eaton en jouer dans ''Nobody’s Fault But Mine''. Plus récemment, Arcade Fire utilisera de la vielle à roue sur le titre Keep The Car Runing de l’album ''Neon Bible''.