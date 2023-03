Les robots peuvent contribuer au bien-être des salariés, à condition qu’ils aient l’air sympathiques.

La crise du Covid a amplifié le besoin de se sentir bien au travail, que ce soit au bureau ou chez soi en télétravail. Une préoccupation que les responsables des ressources humaines prennent de plus en plus au sérieux. Des chercheurs de l’université de Cambridge leur conseillent de faire appel à des robots pour les aider à prendre soin de leurs salariés.

Une équipe de recherche a mené une expérience dans une société de conseil en technologie. Elle a demandé à 26 employés de participer à des séances hebdomadaires dédiées au bien-être et animées par des robots durant quatre semaines. Tous ces "coaches" avaient des voix, des expressions faciales et des scripts identiques pour mener ces sessions. "Nous avons interrogé différents coaches en bien-être, puis nous avons programmé nos robots pour qu'ils aient une personnalité semblable à celle d'un coach, avec une grande ouverture d'esprit et un caractère consciencieux", a expliqué Minja Axelsson, doctorante en sciences informatiques à l’université de Cambridge et co-autrice de l'étude, dans un communiqué.