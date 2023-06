Les robots livreurs autonomes débarquent en Europe !

Déjà au moment de la pandémie, dans un contexte où la livraison sans contact était privilégiée, ces petits bolides équipés de capteurs et de caméras, capables de parcourir les trottoirs sans intervention humaine avaient été aperçus dans quelques villes britanniques, où ils officiaient depuis plusieurs années. Une technologie lancée en 2014 par les co-fondateurs de Skype, Ahti Heinla et Janus Friis.

Basée à San Francisco mais disposant de bureaux de développement en Estonie, en Finlande et au Royaume-Uni, la société Starship Technologies revendique aujourd'hui plus de quatre millions de livraisons autonomes et les Européens vont commencer à en faire l'expérience. Elle vient de nouer un partenariat avec un acteur de la mobilité urbaine bien connu : Bolt.

L'entreprise avait partagé ses intentions d'investir le secteur de la livraison de repas en déployant Bolt Food.

Un moyen pour l'entreprise, présente aujourd'hui dans 45 pays et 500 villes dans le monde, de diversifier ses activités dans un contexte où les concurrents sont nombreux en matière de mobilité urbaine.

Si le secteur de la livraison de repas est largement dominé par Uber Eats et Deliveroo, la start-up pourrait bien prendre un coup d'avance en proposant un acheminement parfaitement autonome. Bolt vient d'annoncer le lancement de courses et de repas remis à leurs propriétaires à l'aide de ces petits bolides intelligents. Un programme pilote a été déployé à Tallinn, dans la capitale estonienne.