Classique du cinéma de science-fiction, Terminator est incontestablement un des plus grands films de la carrière de James Cameron. Lors de la sortie de son long-métrage “Piranha 2 : Les Tueurs volants”, le réalisateur tombe malade et rêve d’un torse métallique se traînant hors d’une explosion, tenant des couteaux de cuisine ". Il s’en servira pour créer l’histoire de Terminator, un cyborg effrayant et inarrêtable venant du futur, ayant pour mission de tuer Sarah Connor, une jeune femme qui portera l’enfant destiné à sauver l’humanité.

Malgré son budget restreint estimé à seulement 6 millions d’euros, James Cameron a su user de son incroyable talent et de sa créativité pour nous offrir un blockbuster digne de ce nom qui allie parfaitement l’action, la romance et des effets spéciaux remarquables. Son succès phénoménal au box-office, consolide la carrière d’Arnold Schwarzenegger et propulse celle de James Cameron, qui est, aujourd’hui, l’unique réalisateur à avoir trois films dépassant les 2 milliards de dollars de recettes dans le monde (saga Avatar et Titanic).