Les robes, c’était aussi pour les garçons : retour sur 200 ans de vêtements pour enfants

Ces robes, sur la photo, sont-elles destinées aux filles ou aux garçons ? C’est une question que les enfants qui visiteront l’exposition seront invités à se poser. Ils y apprendront qu’il n’y a pas si longtemps, les tout jeunes garçons et filles portaient indifféremment des robes. L’habit était unisexe. A noter que les ornementations et la coupe différaient cependant souvent. Sur la photo, il s’agit probablement de modèles destinés aux garçons.

Ce concept d'"unisexe" prend une tout autre forme aujourd’hui.

"A l’heure actuelle, ce qu’on appelle "vêtements unisexes", c’est associé à des éléments très neutres voire masculins : on est sur des pantalons, des couleurs comme le gris, le bleu. Alors qu’au dix-neuvième siècle et au début du vingtième, les petits garçons portaient des robes comme les filles, des robes très ouvragées avec des volants, de la broderie anglaise, en soie etc", commente Mathilde Semal.

"Le petit garçon était lié au monde féminin de la mère : il restait avec les femmes jusqu’à ses 7 ans, "l’âge de raison", à partir duquel il allait entrer à l’école. Pour des raisons de praticité, les enfants étaient habillés en robe, de façon similaire. La robe était très pratique et permettait à l’enfant de se mouvoir plus facilement, c’était plus facile de le changer."

A partir des années 20, la robe pour garçons disparaît progressivement. Aujourd’hui même les bodies et pyjamas pour bébés sont souvent sexués. Mais des créateurs s’inscrivent à contre-courant et proposent des vêtements qui mixent réellement les codes masculins et féminins contemporains, y compris pour les enfants. La commissaire cite Thom Browne, qui propose des vêtements "qui se rapprochent d’une vraie mode unisexe où tout le monde serait libre de porter ce qu’il souhaite, y compris des jupes et des robes pour les petits garçons." Dans l’exposition, on découvre aussi un ensemble d’un jeune label belge fondé par une créatrice, Sofie Ysewijn, qui imagine des coupes et couleurs un maximum non genrés.