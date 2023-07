Les Rixensartois retrouvent un distributeur de cash dans leur centre-ville

" Trois kilomètres de trajet, ce n’est pas évident pour tout le monde," rappelle ce Rixensartois. "Cela a causé des désagréments à pas mal de gens, surtout des personnes âgées ou des personnes à mobilité réduite."

Une commerçante met en évidence une autre réalité. " Régulièrement, des gens entraient dans le magasin et demandaient de payer par Bancontact, sans acheter, pour que je leur rende de l’argent en liquide. Je servais de distributeur, mais chaque opération me coûte de l’argent. Du coup, ce n’était pas intéressant pour moi et il fallait l’expliquer aux clients qui ne comprenaient pas toujours, c’était compliqué."

Des situations qui ne devraient plus se reproduire. Suite à la mobilisation de la population (pétitions de plus de 4000 signatures) et suite aux démarches de la commune qui, grâce à une concession de service, a conclu un partenariat avec un privé, un nouveau distributeur a fait son apparition dans le centre de la localité. L’appareil ressemble à un petit container décoré de photos des différents villages de l’entité. Il est sécurisé par des plots anti-voitures-béliers et surveillé par une caméra de surveillance.