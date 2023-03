Les "rivières volantes", des cours d'eau dans le ciel cruciaux pour la survie de l'Amazonie.

Gérard Moss a partagé ses découvertes avec le professeur Antonio Nobre, chercheur à l'Institut national brésilien de recherche spatiale (INPE). Ensemble, ils ont lancé le projet de recherche "Rios Voadores" pour mieux comprendre ce phénomène naturel. "Ces courants d'air invisibles passent au-dessus de nos têtes en transportant l'humidité du bassin amazonien vers le centre-ouest, le sud-est et le sud du Brésil", expliquent les chercheurs sur le site internet dédié à leur projet.

Toutefois, tout comme la forêt dont elles émanent, les rivières volantes sont menacées par les changements climatiques. Leur diminution est directement liée à la déforestation en masse de l'Amazonie. En 2021, cette vaste forêt a perdu 18 arbres par seconde en moyenne. Et selon les données officielles de l'Institut national de recherches spatiales (INPE), la partie brésilienne de l'Amazonie (60%) a perdu 3.988 km² de surface boisée entre janvier et juin 2022.

"Le réchauffement de la planète et le changement climatique menaçant de modifier les régimes pluviométriques à l'échelle mondiale, il est temps d'examiner de plus près les services environnementaux fournis par la forêt amazonienne avant qu'il ne soit trop tard", alertent Gérard Moss et Antonio Nobre.