Les ristournes du black friday sont-elles réelles ? Nous avons relevé les prix des télés pendant un mois

Chez Vandenborre, pas besoin d’attendre le black friday pour faire de bonnes affaires. "On vous garantit les meilleurs prix toute l’année, écrit l’entreprise sur son site internet. Grâce à notre garantie du prix le plus bas, on compare nos prix aux prix de nos concurrents et on s’adapte si nécessaire."

Résultat : dès mi-novembre, au moment où Mediamarkt a commencé ses promotions, Vandenborre s’est aligné. Les prix ont depuis remonté. Dans le cas de cette télé Philips c’est même une étonnante fluctuation qui se produit, comme on le voit dans le graphique ci-dessous.