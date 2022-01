Les rides autour des yeux : comment les éviter naturellement ?

Le collagène et l'élastine sont des fibres de protéines présentes dans les cellules de la peau qui lui donnent sa résistance et son élasticité. Malheureusement, leur production a tendance à se réduire avec le temps; c'est pour cela que la peau devient plus fine et perd de sa capacité de récupération.

La majorité de ces changements sont d'ailleurs causés par le soleil (du coup, en Belgique, on a plutôt de la chance). C'est pour cela que la zone située sous les yeux est aussi la plus vulnérable à ce genre de dommages car elle est extrêmement fine et se retrouve paradoxalement la plus exposée au soleil tout au long de la journée.