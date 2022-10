Les rideaux thermiques, des alliés bon marché pour isoler sa maison

Alors que les prix de l’énergie s’envolent, de nombreux Belges recourent à des travaux d’isolation de leur logement. Cependant, ceux-ci sont coûteux et peuvent prendre du temps. Une solution plus rapide et accessible pour le portefeuille consiste à installer des rideaux thermiques.

Ce type de tenture permet de limiter les pertes de chaleur. Dans les rayons de ce magasin de bricolage où se sont rendues les équipes de la RTBF, les rideaux thermiques à 30 euros pièce ont un succès imprévu. Les rayons se vident à vue d’œil. Les doublures thermiques sont même en rupture de stock. Ces tissus, selon les fournisseurs, sont particulièrement isolants.

"En été, vous pouvez réduire la température intérieure de trois degrés et en hiver vous pouvez l’augmenter de trois degrés", explique Lionel Vandeweyer, manager du Brico de Wavre.