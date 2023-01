Les ricochets marchent aussi avec des grosses pierres incurvées.

Depuis des siècles, les amateurs de ricochets savent que la sélection des cailloux est cruciale pour réussir l'exploit : plus les objets sont plats et fins, plus le nombre de rebonds a des chances d'être élevé. Pourtant, "on peut obtenir de nouvelles dynamiques passionnantes avec les pierres qu'on a l'habitude de rejeter", assure le mathématicien Ryan Palmer, de l'Université britannique de Bristol.

Les galets plus gros et plus incurvés donnent quelque chose "de différent mais tout aussi spectaculaire avec d'énormes sauts à la surface de l'eau".

Ses recherches utilisent un modèle mathématique fondé sur la physique, avec des équations vieilles de plusieurs siècles. Au départ les scientifiques s'étaient penchés sur le sujet plus sérieux du givrage des avions en analysant comment les cristaux de glace se détachaient de la couche de liquide formée sur leurs ailes. Leurs observations ont révélé "le même genre d'interaction que lorsqu'on se tient au bord d'un lac et qu'on essaie de faire rebondir une pierre à sa surface", explique le mathématicien.