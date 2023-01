"Les révoltés du Bounty", une authentique mutinerie avec la légende Marlon Brando

En décembre 1787, le Bounty, trois-mâts de la marine royale anglaise, quitte le port de Portsmouth pour Tahiti, avec mission d'en rapporter des plants d'arbres à pain qui fournissent une nourriture abondante et peu coûteuse aux esclaves déportés en Jamaïque. Le navire est commandé par William Bligh, un capitaine compétent mais autoritaire et violent. Son second, le lieutenant Fletcher va s'opposer à lui et organiser une mutinerie...

