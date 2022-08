Les "reviews", ces commentaires sur Internet qui menacent les restaurateurs et leur personnel

Si vous avez déjà réservé une table de restaurant, vous vous êtes peut-être basé sur des avis de clients postés sur Internet.

Ces avis pèsent lourd et les clients le savent. Certains les utilisent même comme arme de chantage pour être mieux ou plus vite servis ; une arme qui peut s’avérer destructrice pour le restaurant ou pour le bien-être du personnel, comme témoigne cette serveuse dans un restaurant à Gosselies.

"Passez votre chemin ! Ce qu’il y a dans l’assiette est très important, mais le service aussi. Quand ce dernier est médiocre, cela ne vaut pas la peine"

Elle a juste mis une étoile, sur cinq. Et quand Lydie a lu ce commentaire pour la première fois, elle a fondu en larmes. La cliente lui a plusieurs fois fait comprendre durant le service qu’elle publierait un avis négatif sur Internet si son plat n’arrivait pas rapidement. Elle est passée à l’acte: "On se serait parlé, je lui aurais offert un verre ou autre chose. Et là non, c’est directement m’agresser, " je vous mets sur les réseaux sociaux ", et elle l’a fait. En tant que personne qui travaille, on se remet en question. On se dit : " Est-ce que je suis vraiment faite pour ça ? Pourquoi les clients sont méchants ? Qu’est-ce qui ne va pas dans mon travail ? ""

Mises à exécution ou non, ces menaces font mal. Rachid, le patron de l’établissement, constate souvent les dégâts: "Ils précisent bien : " La fille, c’était une fille à lunettes, cheveux courts… " Ils donnent les heures de départ et tout, " j’ai mangé ci, j’ai mangé ça ". C’est chiant. C’est triste".