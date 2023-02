Les "revenge songs", ou comment se remettre d’une rupture en chanson

Mais Shakira et Miley Cyrus n’ont rien inventé. Gloria Gaynor, Alanis Morisette ou encore Justin Timberlake ont aussi raconté en chanson leur capacité à passer au-dessus d’un chagrin d’amour.

La différence entre une chanson de rupture classique (par exemple Someone Like You d’Adele) et une "revenge song", c’est la colère et l’envie de crier au monde que ça va aller mieux. Souvent accompagné d’une instrumentale plus rapide, enjouée et dansante, il ne s’agit plus de se lamenter sur la rupture mais de faire table rase de la relation. Ces chansons sont souvent appréciées car elles permettent une transition vers une nouvelle humeur.