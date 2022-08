Les révélations terrifiantes de Britney Spears dans un long message audio

Chronologie des événements

"Honnêtement, à ce jour, je ne sais pas vraiment ce que j’ai fait", dit-elle. Pour Britney, le début de la tutelle a été très déroutant et elle affirme que sa mère et son père ont été impliqués dans la création de la tutelle, que tout a été "prémédité": "Une femme a présenté l’idée à mon père, et ma mère l’a en fait aidé à suivre et à faire en sorte que tout se réalise". Se souvenant de la nuit où tout a commencé, elle se souvient que tout à coup "il y avait plus de 200 paparazzis devant ma maison qui me filmaient à travers la fenêtre d’une ambulance me tenant sur une civière".

"Tout était essentiellement mis en place. Il n’y avait pas de drogue dans mon système. Pas d’alcool. Non rien. C’était de la pure maltraitance", dit-elle. Et de son père, elle dit : "Il aimait contrôler tout ce que je faisais."

Elle a successivement été envoyée dans un établissement, forcée de travailler et de partir en tournée, n’était pas autorisée à conduire sa propre voiture ou socialiser avec ses amis, et était surveillée par des personnes chez elle qui la forçaient à donner du sang et la regardaient se changer nue. Son téléphone était sur écoute, elle ne se sentait donc pas à l’aise ou en sécurité pour demander de l’aide.

Britney revient sur sa tournée "Circus" en 2009 pour raconter ce que cela faisait d’être aliénée de ses amis et danseurs qui pouvaient sortir pour boire et socialiser après les spectacles, et elle affirme que son père lui interdisait de faire pareil. Elle dit qu’elle savait que "ses performances étaient horribles", mais qu’elle ne pouvait rien y faire parce que "j’étais un robot, honnêtement."

"Et pendant que tout cela se passe, ma mère en est témoin, mon frère, mes amis – ils sont tous d’accord."