Les retrouvailles du Alice Cooper Band sortent officiellement

Cette fois-ci, ce sont quatre variantes vinyles qui vous seront proposées (phosphorescente, dorée, bleu curaçao et abricot), mais aussi en CD et Blu-Ray digipack. Les éditions vinyles seront augmentées du DVD du documentaire Alice Cooper : Live From the Astroturf, sorti originellement en 2019 ; de vidéos live de " I’m Eighteen " et " Under My Wheels ", et d’interviews des membres du groupe (Michael Bruce, Dennis Dunaway et Neal Smith).

On pouvait lire dans le communiqué : "Le film est en partie un concert-film, et en partie un documentaire sur le parcours d’un fan d’Alice Cooper qui a voulu rassembler le line-up original dans son magasin, 41 ans après qu’ils se sont séparés."

"C’est la première fois qu’ils se retrouvaient depuis l’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, mais surtout la première fois qu’ils rejouaient ensemble. Une performance incroyable qui a été enregistrée par huit caméras, qui devait être au départ réservée au propriétaire du magasin, Chris Penn. Heureusement, il connaissait des cameramen professionnels et en fin de soirée, le réalisateur, Steven Gaddis, a dit à Penn qu’il avait de quoi faire un film. Ils se sont immédiatement mis au travail.”

Le tout sortira le 30 septembre, mais nous pouvons déjà profiter du premier extrait, " I’m Eighteen ".