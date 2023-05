Les retraites silencieuses pour une déconnexion totale.

Depuis quelque temps, on peut voir sur les réseaux sociaux des influenceurs faire la promotion de "retraites silencieuses". La parole y est complètement interdite. L’objectif ? Se concentrer sur soi-même, méditer, réfléchir et surtout, se déconnecter de tout.

Se taire pour retrouver la paix et la tranquillité. C’est la règle d’or de ces "retraites silencieuses", des séjours effectués seul dans des lieux calmes, voire isolés, pendant quelques jours ou plusieurs semaines. Au cours de ces retraites mutiques, on abandonne les téléphones, les réseaux sociaux et le PC portable du travail afin de se recentrer sur soi-même, se rééquilibrer et tenter de redonner du sens à sa vie.