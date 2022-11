Les résultats des Midterms, pression de plus sur les Russes pour cesser la guerre en Ukraine ?

Et si les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis étaient synonymes d’une pression supplémentaire sur les Russes pour qu’ils cessent cette guerre en Ukraine ? Ce serait une bonne nouvelle pour l’Europe.

La presse anglo saxonne a pour habitude de dire que le chien n’aboie pas, alors en anglais, c'est plus chic ''The dog that didn’t bark''. Les journalistes américains utilisent cette expression pour attirer notre attention sur ce qui ne se voit pas ou ne s’entend pas. Allusion à l’un des romans de Sherlock Holmes dans lequel le docteur Watson finit par trouver l’assassin d’une série de meurtres qui étaient restés mystérieux jusqu’à son arrivée. Le vrai départ de son enquête, c’est lorsqu’il a compris que le chien qui protège la maison n’avait jamais aboyé durant les meurtres en question. Le chien connaissait donc le meurtrier, que c’était un familier de la maison, d’où l’expression. Aujourd’hui, le chien, il y en a deux, si je puis dire. Ce sont les élections de mi-mandat aux États-Unis, et le 20ᵉ congrès du Parti communiste chinois, qui vient de se clôturer.

Aux États-Unis, le raz de marée attendu par les Républicains ne s’est pas produit. Or, les Russes comptaient beaucoup sur l’arrivée massive des Républicains au Parlement américain pour mettre fin à l’aide massive de Washington aux Ukrainiens. On parle tout de même de 27 milliards de dollars. Et c’est vrai que beaucoup de voix républicaines se posaient la question de savoir s’il fallait encore signer des chèques en blanc à un gars en tee-shirt logé en Ukraine et donnant des leçons de morale au monde entier alors que leur propre pays, les États-Unis, était aux portes de la récession. Le pari est raté et Moscou a déjà compris que le conflit risque de durer car il n’y aura aucun reflux de l’aide américaine…