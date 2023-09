Les restrictions de l’usage de l’iPhone dans les administrations chinoises font chuter le titre d’Apple

Depuis 2019 et le début de l’embargo des États-Unis contre Huawei, soupçonné de favoriser l’espionnage chinois, la tension ne cesse de monter entre les premières puissances économiques mondiales. Si toute exportation de technologie américaine vers la Chine est interdite, celle-ci a rétorqué en limitant l’exportation de terres rares vers ses concurrents technologiques. La Chine veut jouer son rôle sur la scène internationale, avoir son mot à dire quand on débat d’enjeux cruciaux comme le changement climatique, la crise alimentaire mondiale ou encore le conflit en Ukraine et ses conséquences. Pour Thierry Kellner, un outil pour servir ces desseins, c’est la coercition économique :

"On vous montre aussi ce qu’on peut vous faire et combien ça peut vous toucher, vous ou vos entreprises. C’est pour ça que la coercition économique est un des instruments favoris de la Chine. D’ailleurs, l’Union européenne a commencé à réagir à ça, à discuter de cette question, comment faire pour réagir collectivement vis-à-vis d’une coercition économique qui serait exercée par la Chine comme elle le fait avec, par exemple, les produits japonais qui sont maintenant interdits en Chine, ceux qui viennent de la mer à cause de Fukushima".

Les véritables raisons de l’interdiction des iPhones dans les administrations chinoises ne sont pas connues avec certitude mais plusieurs faisceaux de préoccupations permettent donc de dégager des motivations voire des mobiles possibles. Parmi ceux-ci, on a donc sans doute la volonté de répondre à des enjeux sécuritaires, la volonté d’indépendance technologique par rapport aux États-Unis mais aussi une façon de s’affirmer face à ses concurrents et partenaires sur la scène médiatique internationale.