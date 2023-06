Les restos pièges en vacances, non merci ! Comment les repérer ?

Le resto à touristes, ce n’est pas encore trop grave, mais le resto piège à touristes où tout est trop cher pour ce que c’est, c’est à éviter. Déjà, dans notre propre pays, c’est difficile de ne pas tomber de temps en temps dans le piège, alors, en vacances, c’est encore plus compliqué. Et pourtant, il y a des " marqueurs ", des indicateurs, qui doivent nous mettre la puce à l’oreille, essayons d’en épingler quelques-uns :

Tout d’abord, si à l’entrée, il y a un serveur qui vous alpague pour vous pousser à l’intérieur, ou sur la terrasse, ça commence mal. Ensuite, autre signe qui doit faire un peu peur (mais il y a des exceptions) ce sont les photos des plats sur la carte ou sur la vitrine. Souvent le discours, c’est " please, come in, fish, meat, vegetarian, we have everything for you ! "…Entendu récemment rue des Bouchers à Bruxelles.

Que l’on soit chez nous ou ailleurs, il y a un truc qui ne trompe jamais c’est : une carte cohérente. Une carte pas trop longue, l’été, trop de propositions, cela veut dire du surgelé partout, ou du pas frais, sans se la jouer en mode cauchemar culinaire, plus c’est long, moins c’est bon, ou alors c’est en Asie, et encore. Une carte cohérente, c’est une carte en accord avec le lieu, le type de restaurant, le prix des plats et la disponibilité des produits annoncés en frais.