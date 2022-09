Les Restos du Cœur, vous y pensez, c’est devenu une option ?

Le débat se termine avec Thomas à Saint-Ghislain : "Il y a encore un an, jamais je n’aurais envisagé d’aller aux Restos du Cœur. Mais mon contrat de travail a pris fin, et depuis, c’est la dégringolade. Financièrement, c’est de plus en plus dur de s’en sortir et on devra aller aux restos du Cœur avec ma famille. Il y a un sentiment de honte, on essaie de repousser les échéances, mais c’est très compliqué. Les plus démunis sont toujours stigmatisés. Dans ma ville, tout se sait très rapidement. Ma femme travaille, mais nous ne pouvons pas vivre décemment avec un seul salaire. Je ne sais plus comment m’en sortir."

Nous vous invitons à poursuivre le débat sur notre page Facebook "C’est vous qui le dites" et à revoir l’émission sur Auvio. Nous vous donnons rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 10h30 sur VivaCité et La Une pour trois nouveaux débats.