Les Restos du Cœur lancent un appel aux dons pour pallier la forte demande d'aide

Les Restos du Cœur lancent un appel national aux dons pour combler le manque d'articles de première nécessité et assurer l'aide alimentaire, indique lundi la Fédération des Restos du Cœur dans un communiqué.

Elle souhaite ainsi remédier à "l'augmentation de plus de 100% de la demande d'aide depuis deux ans et continuer à fournir des repas aux bénéficiaires."

Davantage de repas livré avec la pandémie

Les Restos du Cœur ont servi 670.000 repas en 2019, 1.084.000 repas en 2020 et 1.350.871 repas en 2021. "En deux ans de pandémie, le nombre de repas servis a donc plus que doublé", précise la fédération, ajoutant qu'en 2019, "665.151 kilos de marchandises (alimentaires et non alimentaires) ont transité par les entrepôts de la Fédération des Restos du Cœur contre près de 900.000 kilos en 2021 soit une augmentation d'environ un tiers seulement".

Pour pallier la demande d'aide alimentaire, les Restos du Cœur de Belgique lancent leur "Collecte de Vivres Nationale" annuelle afin de renflouer leurs stocks alimentaires. Celle-ci aura lieu du 28 février au 31 mars 2022 sur le terrain et en ligne.

"L'aide alimentaire ne devrait pas exister. Cependant, un nombre de plus en plus élevé de personnes précarisées en bénéficient entre autres grâce au soutien du grand public. En répondant à cet appel, les donateurs permettent de soulager un tant soit peu les personnes qui vivent dans la précarité. Chaque don, petit ou grand, compte plus que jamais", souligne Jean-Gérard Closset, président de la fédération.