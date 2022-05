Les restaurants liégeois récompensés par le guide Michelin 2022

La veille, les Bib gourmands étaient attribués à des restaurants reconnus pour leur excellent rapport qualité/prix et plaisir.

Quatre nouvelles bonnes adresses figurent en province de Liège: La Table Rase à Polleur, Le Grand Maur à Spa, Cuisine & nous à Tilff et la Cantinetta à Liège, un restaurant familial à la cuisine italienne authentique où Mathias Giannuzzi tient la cuisine: "Mes parents ont ouvert cette petite épicerie à la base pour faire découvrir les bons produits italiens il y a 25 ans" explique-t-il. "On a repris le flambeau avec mon frère en 2010, après être passés à l'école d'hôtellerie, puis voilà, depuis, on est là. Une personne du guide Michelin nous a appelés en disant qu'il était passé chez nous au restaurant, qu'il avait apprécié son repas, et qu'il nous faisait l'honneur de nous faire figurer parmi la sélection de cette année. C'est une belle reconnaissance."

"On n'a jamais voulu la course aux titres, aux étoiles, ou à quoi que ce soit" poursuit Mathias Giannuzzi. "Nous, notre but, c'est de se faire plaisir, d'être passionnés par notre métier. Depuis quelque temps maintenant, on essaye de travailler avec des petits producteurs locaux, avec vraiment de bons produits, de qualité. Après, simplement, je pense que l'accueil, le fait de se sentir bien chez nous... ils nous ont parlé beaucoup d'authenticité, et on est contents avec ça."