Les restaurants éphémères, nouvelle façon de déguster la gastronomie en France

"C'est une nouvelle façon de consommer la gastronomie à l'époque où l'on ne possède plus de voiture mais on a Uber, où on n'a plus de disques mais on a Spotify... C'est plus libre et plus excitant", analyse Victoire Loup, consultante culinaire.

Selon Bernard Boutboul de Gira Conseil, spécialisé dans le domaine de la restauration, le "gros avantage" de ces projets est de "tester sans trop d'investissements".

"C'est hyper rentable, on ne paie qu'un loyer et on choisit des endroits où il n'y a pas besoin de mettre un coup de peinture."

Burrata au maad (un fruit tropical), ravioli à la patate douce, arancini-harissa : à la pizzeria parisienne Daroco, le Mali a rencontré l'Italie le temps de trois dîners. Une manière de s'émanciper de "l'univers fermé d'un restaurant pur et dur", explique le chef volant Diadié Diombana. "La clientèle parisienne veut être étonnée dans des endroits de plus en plus beaux, de plus en plus fous", estime Alexandre Giesbert, co-fondateur de Daroco.

Plusieurs projets éphémères sont animés par des personnalités médiatiques, dont des anciens de l'émission populaire Top Chef. "Cela fait du buzz" et "c'est très nouveau" en termes de communication, estime Bernard Boutboul. "Avant, on faisait de la publicité."