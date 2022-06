Les ressourceries ont le vent en poupe : "Quand le budget est serré on en profite !"

La hausse du coût de la vie pousse de plus en plus de personnes à se fournir auprès des magasins de seconde main. Ces derniers diversifient leurs activités.

Dans une ressourcerie, chacun peut trouver aussi bien des livres, que des vêtements, des valises et même des meubles. Mais l’important est de pouvoir acquérir ces objets à bon prix : "Ici on fait quand même des bonnes affaires", confirme cette vendeuse, "quand le budget est serré on en profite !".

"J’aime acheter en seconde main, surtout pour éviter la fast fashion", explique cette cliente.

David Squire, directeur de la ressourcerie "Le Carré" à Tournai, confirme le succès grandissant grâce à la crise : "Entre le mois de mai 2021 et le mois de 2022, on a observé 33% d’augmentation de la clientèle". Les ressourceries font vivre 2750 travailleurs en Wallonie et à Bruxelles.