Les responsables du recrutement d’entreprises mentent au candidat à propos du poste ou de l’entreprise elle-même pendant le recrutement. On vous explique en quoi consistent ces mensonges et comment les contourner.

Dans une nouvelle enquête de Resume Builder, 36% des responsables du recrutement déclarent avoir menti aux candidats sur le poste ou l’entreprise au cours du processus de recrutement. Les sujets sur lesquels ils sont les plus susceptibles de vous mentir sont ceux-ci :

les responsabilités du poste,

les opportunités de croissance,

les opportunités de développement de carrière

Les mensonges seront le plus souvent sur les aspects négatifs du poste proposé, Forbes conseille alors de poser des questions honnêtes qui pourront vous permettre de contourner les dissimulations et d’avoir une vision plus réaliste de l’emploi proposé.

Par exemple, pour détourner les mensonges sur les responsabilités du poste, vous pourriez demander : "Tout le monde éprouve des frustrations dans son travail, alors pourriez-vous décrire les trois principales frustrations de vos employés actuels ?". Avec cette question vous pourrez savoir à quoi vous attendre par rapport aux 4 types de frustrations les plus courantes dans le monde du travail (la charge de travail, le personnel, la toxicité et le management) mais aussi de voir si le manager est à l’écoute de ses équipes, sait ce qui ne va pas et essaie d’y remédier.

Pour ce qui est de l’évolution de carrière et des opportunités de croissance et de formation, vous pourriez demander : "Pourriez-vous décrire quelques exemples spécifiques de l’évolution de carrière que certains de vos employés ont connue au cours de l’année écoulée ?" De cette manière, le recruteur pourra vous donner des réponses très précises sur l’évolution, la formation et/ou l’avancement de carrière de vrais employés.

Avec ces deux questions, vous saurez qui vous avez en face de vous. Si les réponses sont "bateaux" ou vagues, vous saurez que vous avez affaire à quelque qui soit n’a pas fait son boulot et ne connaît pas l’entreprise pour laquelle il recrute, soit à quelqu’un qui n’a pas un poste des plus agréables à vous proposer. À vous de voir si le jeu en vaut la chandelle…