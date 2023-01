Les résidents de maison de repos plus actifs et impliqués à Etalle et Waha

La maison de repos la Reine des Prés à Waha près de Marche est pionnière de la méthode TUBBE en province de Luxembourg. Elle est une des six maisons de repos de Belgique à avoir testé le projet pilote dès 2017. "Ça peut paraître compliqué mais c’est très simple, c’est simplement retrouver une normalité" explique Sophie Ville, directrice. "Ici le conseil des résidents se réunit chaque mois. Ils donnent leur avis sur les menus, décident de la décoration, ceux qui veulent aider pour le repas le font. Les résidents voulaient un chien. On a un chien maintenant. Ils décident de ce qu’ils veulent faire de leur journée et proposent des activités avec le personnel". La méthode TUBBE a également un impact important sur le travail du personnel. "Les rôles ne sont pas cloisonnés. Si une aide-soignante veut passer du temps pour faire de la musique avec un résident, elle peut le faire. Les rôles ne sont pas limités aux soins. On passe aussi des moments de qualité". Les résidents viennent également de créer une chorale.

Ces deux maisons de repos et de soins d’Etalle et de Waha ont également en commun d’être de petites structures à taille humaine. A noter que depuis 2017, 145 maisons de repos et de soins ont suivi ou suivent une formation TUBBE en Belgique.