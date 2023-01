Les résidences d’artistes, le nouveau filon des galeries d’art

Pour Hauser & Wirth et ses concurrents, ces résidences servent surtout à trouver de nouveaux poulains qui feront grossir leur écurie de talents. Dans cette optique, la méga-galerie suisse avait lancé, en 2017, un programme d’échanges entre les étudiants du California Institute for the Arts aux Etats-Unis et ceux de la Bath School of Art and Design en Angleterre. La plasticienne sino-américaine Sichong Xie avait ainsi été invitée à séjourner dans la résidence de Hauser & Wirth dans le Somerset pendant trois mois, tandis que la Britannique Fiona Haines a temporairement élu domicile en Californie.

Pour les artistes sélectionnés, ces résidences sponsorisées par des galeries sont un contexte propice à la création et au réseautage. D’autant plus que les pensionnaires ne sont souvent soumis à aucune obligation de résultat. "Nos résidences sont généralement très peu contraignantes. Nous n’exigeons pas une exposition complète et achevée ou un résultat final précis. Nos résidents sont invités à venir et à simplement réfléchir [à leur pratique artistique]", a expliqué Federica Sheehan, directrice de l’adresse napolitaine de la galerie Thomas Dane, à ARTnews.

Mais cela n’empêche pas les marchands d’art de mettre en valeur les travaux que leurs pensionnaires ont réalisés durant leur séjour. La preuve avec "Mettere al mondo il mondo". Cette exposition collective, qui se tient jusqu’au 28 janvier dans la galerie napolitaine de Thomas Dane, comporte des œuvres conçues par les plasticiens Abbas Akhavan, Abraham Cruzvillegas et Ser Serpas durant leur résidence à la Villa Ruffo. De son côté, Emmanuel Perrotin a choisi d’exposer (et de proposer à la vente) les pièces que GaHee Park a imaginées pendant son séjour dans sa résidence du Cap-Ferret durant la dernière édition londonienne de la foire d’art contemporain Frieze.