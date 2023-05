Les réseaux sociaux sont-ils responsables de la montée des extrêmes ?

Qu’elle soit volontaire ou involontaire, cette désinformation sur internet n’est pas sans conséquence, puisqu’elle va de pair avec l’apparition d’idéologies extrémistes sur les réseaux sociaux. Poussés les algorithmes, ces contenus confortent en effet ceux qui les consomment dans les sentiments de colère et de révolte qu’ils éprouvent.

En parallèle, on assiste également à une polarisation de plus en plus forte de nos sociétés occidentales. L’entre-deux, la nuance tend à disparaître, au profit d’opinions plus radicales, condensées dans un tweet à 280 caractères ou dans une vidéo TikTok de 30 secondes…

Face à ce triste constat, Hélène Lam Trong pose alors deux questions : "quelle responsabilité portent les réseaux sociaux dans ce phénomène ?" et "est-il encore possible d’endiguer la violence virtuelle sans nuire à la liberté d’expression ?"

