Les réseaux sociaux n’échappent pas aux arnaques à la location de logements

Cela fait plusieurs fois qu’Aziz rencontre des arnaqueurs via des groupes Facebook. "Généralement ils me proposent une visite de l’appartement par vidéo parce qu’ils sont à l’étranger". Or il faut savoir que proposer une visite du logement de manière virtuelle et demander de l’argent avant même d’avoir envoyé le bail, est une technique douteuse.

Christophe Lefrèvre est modérateur de la page Facebook "Bruxelles à louer – bouches à oreilles". "Mon rôle en tant que modérateur est de bloquer immédiatement les personnes suspectées de partager de fausses annonces. Ensuite, je laisse l’annonce publiée sur la page mais je préviens toutes les personnes intéressées par la publication en leur disant qu’il s’agit d’une arnaque".