Les réseaux sociaux éthiques grâce aux logiciels libres : l’exemple de Mastodon

Les serveurs des logiciels libres sont modérés par des bénévoles et des professionnels qui sont proches de nous et non centralisés à l’autre bout de la planète. La communauté peut ainsi mieux contrôler ce qui est dit. Une sorte de retour aux origines du web créé il y a 40 ans…

Selon Nicolas Pettiaux, enseignant et président de Educode asbl : "Les utilisateurs et les gestionnaires des instances vont pouvoir complètement contrôler l’entièreté des messages. Il n’est plus possible d’avoir une seule personne au centre qui contrôle tout, que ce soit un gouvernement ou une société".