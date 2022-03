Les réseaux de lutte contre la pauvreté demandent l'ancrage de l'extension du tarif social

L'ancrage structurel de l'extension du tarif social est une règle corona introduite fin 2021 et qui devait d'abord être appliquée jusqu'au 31 mars, puis a été prolongée jusqu'au 30 juin prochain. Mais il ne semble pas que les prix de l'énergie doivent baisser de manière significative dans un futur proche.

Il faudrait également étendre le tarif social à un plus grand groupe de personnes car, estime BAPN, la classe moyenne moins aisée risque aussi de connaître des difficultés en raison de la hausse des prix de l'énergie.

En outre, les réseaux de lutte contre la pauvreté demandent, d'une part, le gel temporaire des factures énergétiques pour les personnes ayant un tarif social et, d'autre part, que le tarif social diminue plus rapidement lorsque les prix du marché baissent.

Enfin, si une réduction de la TVA est mise en œuvre, il serait préférable de l'accompagner d'une modulation des droits d'accises, estime BAPN. De sorte que les personnes à faibles revenus ne reçoivent pas de droits d'accises ou en reçoivent moins, et que les revenus plus élevés contribuent davantage. Les associations demandent que cela se fasse en fonction des revenus, et non en fonction de la consommation.