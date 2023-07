Les requins peuvent-ils être accros à la drogue jetée par les trafiquants en mer ?

Selon le magazine Geo, en juin, des garde-côtes américains ont repêché plus de 6 400 kg de cocaïne dans la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique. Pour savoir si ces paquets ont pu affecter les requins, le biologiste a tenté plusieurs expériences. Par exemple, il a jeté des paquets ressemblant à ceux contenant de la drogue.

Résultat ? Les requins se sont précipités dessus en les avalant. La suivante expérience était constituée de paquets contenant une boule d’appât de poudre de poisson hautement concentrée ce qui a déclenché : "Une poussée de dopamine aussi proche qu’un rail de cocaïne".

Les scientifiques pensent que les requins affamés pourraient se régaler des sachets de drogues déversés au large des côtes pour échapper à la police.

Pour le documentaire, ils ont aussi analysé les requins présentant des comportements particuliers. The Guardian relève un requin-marteau errant s’approcher des plongeurs ou encore un requin gris nager en cercle.

Même si ce documentaire ne donne pas de réponse fiable, l’expert explique qu’il faudrait mener des expériences à de nombreuses reprises pour en tirer de réelles conclusions. Le docteur Fanara prévoit de prélever du sang de certains requins pour analyser le niveau de cocaïne.

Selon elle, le documentaire est un titre accrocheur pour mettre en lumière le vrai problème : "Nous sommes dans la sixième extinction de masse et plus nous introduisons de produits chimiques, plus nous introduisons de changements radicaux, plus cela devient précaire".