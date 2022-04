Les Repair Cafés : l’initiative qui se dresse contre l’obsolescence programmée

Et c’est sans compter la dernière et la plus connue d’entre elles : l’obsolescence planifiée ou programmée. Elle consiste à intégrer, lors de la fabrication, une pièce qui a pour but d’être défectueuse après expiration de la garantie. En juillet 2021, Test Achats interpellait l'entreprise Apple pour obsolescence programmée par une mise à jour ralentissant les téléphones. La réaction des marques face au phénomène des Repair Café varie, selon Jonathan Vigne, project manager pour Repair Together : "Les marques ne se soucient pas trop de cette initiative et de la réparation indépendante en général".