Les rénovations avancent Ville-Haute à Charleroi, le président du Comité européen des régions visite le chantier

Le président du Comité européen des régions Vasco Alves Cordeiro a fait le déplacement mercredi matin à Charleroi. Il est venu voir de ses yeux ce que la ville fait avec les sous de l’Europe. Il y a visité le chantier du bâtiment Zénobe Gramme dans lequel, grâce à l’argent du Fonds européen de développement régional (Feder), est en train de voir le jour, un pôle d’excellence alliant formation continue, enseignement supérieur et universitaire et recherche scientifique.

Merci l’Europe

Feder est l’acronyme des fonds structurels et d’investissement européens. Il s’agit de l’argent investi par l’Europe pour corriger les inégalités entre les différentes régions de l’union, pour réduire le déséquilibre entre les régions les plus riches et les plus pauvres.

A Charleroi, les fonds FEDER ont permis notamment de rénover la place de la digue, une bonne partie de la ville basse et en ce moment même les quais de Sambre et le futur campus étudiant.

Futur campus

Inauguré en 1911 à l’occasion de l’Exposition internationale de Charleroi, le bâtiment Zénobe Gramme est en cours de rénovation.

Les travaux doivent permettre notamment de restaurer les espaces et les façades, de moderniser l’ensemble des techniques spéciales du bâtiment ainsi que le doter des équipements nécessaires à ses futures missions pédagogiques ou de recherche.

Le projet, estimé à plus de 17,7 millions d’euros, est financé à 40% par le Fonds européen de développement régional (programmation 2014-2020). L’Université ouverte, l’ULB, l’UMons, la Province de Hainaut et la Ville de Charleroi sont les différents partenaires du projet.

Un futur campus qui devrait accueillir jusqu’à 10.000 étudiants dès la rentrée de septembre prochain.