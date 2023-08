"Les Rencontres Théâtre Jeune Public" de Huy : un rendez-vous crucial pour faire rêver les jeunes

Cette année, c’est du 16 au 23 août que se dérouleront les 38 spectacles à l’affiche de l’évènement. Un rendez-vous très important pour les compagnies de théâtre et pour les programmateurs qui viennent découvrir toutes les créations théâtrales à destination de la jeunesse. C’est à Huy que s’organise la programmation des prochaines années dans le secteur. Construite selon les capacités de chacun, cette planification dépendra également des capacités techniques des salles, de l’aspect financier et des thématiques parfois choisies en collaboration avec les enseignants. Des contraintes qui peuvent être des plus frustrantes pour les organisateurs. Mais avec lesquelles ils se doivent de travailler.

Ce moment est également stressant et décisif pour les compagnies qui tentent de se garantir plusieurs années de spectacles grâce à ces quelques jours de performance. Il y a quelques années, la comédienne Anne-Claire Van Oudenhove se confiait à notre micro sur l’importance de ces performances. "C’est vraiment un festival qui peut faire la vie ou la mort d’un spectacle. En fonction de l’accueil, ça va définir les trois ans de tournée qui viennent", soulignait-elle. Un enjeu dont les organisateurs ont bien conscience, insiste Nadine Renquet, et qui tend à se complexifier davantage au vu de l’offre toujours grandissante de spectacle. Le choix devient dès lors encore plus difficile pour les programmateurs dont "les salles ne sont malheureusement pas extensibles et les budgets non plus", souligne la directrice.