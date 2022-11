Les Rencontres 'Jeu t’aime' : jouer, une autre manière d’être ensemble

Le jeu est une activité qui devrait prendre la plupart du temps des enfants ; c’est aussi important que de manger et de dormir. Cela leur permet de se découvrir, d’exprimer leurs émotions, de rencontrer les autres. C’est vraiment un élément essentiel de leur développement.

Au-delà des jeux de plateau, il y a les jeux de faire semblant, les jeux de construction,… Il y a mille et une manières de jouer et on peut le faire avec trois fois rien : avec des vieux sacs, des vieux bouts de tissu, on peut inventer des histoires et partir à l’aventure. C’est d’ailleurs ce que propose le projet Recrés Jeu t’aime, qui redonnent aux cours de récré leur aspect ludique et invitent les enfants à créer, jouer, imaginer.