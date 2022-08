Les Rencontres Inattendues, rendez-vous philosophique et littéraire à Tournai

La 12e édition des Rencontres Inattendues aura lieu les 26, 27 et 28 août prochains. C’est un évènement au concept singulier qui associe philosophie, musique et littérature, et promet d’offrir un moment instructif et inspirant à la veille de septembre.

Le thème de cette année :" Tout est maison " creuse et investigue ce qui définit notre maison, ce lieu où l’on se sent chez soi : " Qu’est-ce qu’une maison ? Que signifie construire un lieu, s’y déployer, y déposer des vies, des souvenirs et des désirs ? Que signifie participer à l’existence d’un espace de telle manière que cet espace devienne une part de nous – et nous, une part de lui ? " interroge les organisateurs.

Un programme riche en concerts et débats qui comptent parmi eux :

Une chambre à soi, le vendredi 26 à la Cathédrale de Tournai, entamera une réflexion politique et féministe sur le rôle de maison. À l’occasion de cette création inédite, de nombreuses autrices belges, musiciennes et un chœur de femmes animeront la soirée.

Le spectacle Nos sœurs les oiseaux, porté par la chanteuse Barbara Carlotti fera dialoguer sa voix et celle de Marielle Macé à travers une pensée éco-féministe pour en apprendre plus sur les oiseaux.

Le samedi 27, la Cathédrale de Tournai accueillera le spectacle Bulles et son créateur : le philosophe et écrivain Peter Sloterdijk, qui partagera la scène avec le Tana Quartet. L’auteur remontera l’histoire du monde pour la conter à travers le prisme de l’habitat en commun.

Le concert Le Cantique des Cantiques, hommage à Mahmoud Darwich animera la Cathédrale, le dimanche 28/08 à 20h30.

