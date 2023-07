Les Rencontres Inattendues : "Après demain", une invitation à penser l’avenir autrement

Les Rencontres Inattendues, musiques et philosophies, se dérouleront à Tournai le week-end du 25 au 27 août 2023. Le thème de la treizième édition : Après demain. Demain est annoncé comme une catastrophe ; après demain est une invitation à penser autrement l’avenir et à imaginer d’autres scénarios. La philo aux Inattendues rompt avec l’approche spéculative et mise sur une pensée pratique qui aborde les préoccupations du temps. La politique et l’économie, la technologie et l’intelligence artificielle, l’écologie et l’environnement, l’urbanisme et le vivre-ensemble, l’identité de la personne et la question de genre, l’éthique et l’esthétique sont des thèmes sondés.