Les rencontres du cinéma PolitiK de Liège : Quelle démocratie pour demain ?

Anne-Sophie Bruyndonckx reçoit Philippe Reynaert, le directeur artistique des rencontres du cinéma Politik de Liège. L’évènement se tiendra du 15 au 20 novembre et aura pour thème "l’avenir de la démocratie".

Projetant une quinzaine de films dont la plupart reflètent le point de vue d’un enfant ou d’un adolescent sur le monde, l’évènement entend bien promouvoir la démocratie auprès de la jeunesse. "C’est une porte d’entrée qu’on espère bien faire fructifier avec un gros travail que l’on fait depuis des semaines avec les écoles et les maisons de jeunes" explique Philippe Reynaert. On y retrouve aussi bien des films d’animation (Les secrets de mon père) que des documentaires (Soeurs de combat) et des séries (1985).

"Un film politique c’est un film qui fait réfléchir à la situation que nous vivons aujourd’hui. Ça peut être un film historique […] ou un film branché sur l’actualité." explique Philippe Reynaert. Il n’a pas la prétention de changer intégralement le monde par la projection de ces films, mais réunir les gens dans une salle de cinéma autour d’un sujet de réflexion est déjà pour lui une belle façon d’entretenir la démocratie.

Les rencontres seront aussi ponctuées par trois débats : Bye bye démocratie ?, Bye bye libertés ? et Bye bye la planète ? . Les projections ainsi que les débats se dérouleront à la Cité Miroir ainsi qu’au Cinéma Sauvenière.

Programmation complète, infos et réservations : www.politik-liege.be