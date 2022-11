Les Rencontres d’Automne du Théâtre Action, jusqu’au 27 novembre à La Louvière

Chaudron – Une petite Compagnie, le 21 novembre. Spectacle de théâtre-danse sur la question du (non-) consentement.

Hors sol - Théâtre des Travaux et des Jours, le 24 novembre. Fiction inspirée d’une histoire vraie qui interroge avec humour la capacité des habitant.es d’une région à agir sur la politique d’aménagement qui y est menée.

Non Grata - Théâtre des Rues et la Compagnie du Campus, le 25 novembre. Spectacle qui questionne la pression sociale qui pèse sur les femmes en matière de contraception, d’avortement et de choix de maternité, inspiré de témoignages et de rencontres.